MBB Melikgazi Belediyespor’u Konuk Edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde 3. hafta, 23 Ekim cumartesi günü A ve B gruplarında oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi (MBB) Voleybol Takımı sahasında Melikgazi Belediyespor’u ağırlayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, B Grubu 3.hafta programında bugün evinde Kayseri ekibi Melikgazi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Malatya Merkez Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’de başlayacak ve taraftarlara açık olacak. Sezon öncesinde Büyükşehir Belediyesi’nin destek vermeyerek kapanacağı ve ligden çekileceği yönde birçok dedikodunun dönmesinin ardından kulüp başkanı Mahmut Cücemen ve bazı yöneticilerin görevlerinden istifa etmişti. Malatyalı hocalara emanet edilen turuncu yeşilli ekip genç oyunculardan kurulu kadroyla lige başlamış ilk iki hafta oynadığı karşılaşmalarda parkeden istediği sonucu ayrılamamıştı. Ligin ilk haftasında Dürümle TED Ankara Kolejliler takımına 3-1 kaybeden Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, ikinci haftada ise Maliye İhtisas’a konuk olmuş ve rakibine yine 3-1’lik skorla yenilmişti. Malatya temsilcisi Melikgazi Belediyespor karşısına bugün ilk galibiyetini almak için çıkacak. B grubunda bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Maliye İhtisas-TÜRŞAD

Hatayspor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor

Develi Belediyespor-Niksar Belediyespor

Malatya Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Belediyespor

Akkuş Belediyespor-Dürümle TED Ankara Kolejliler

Haliliye Belediyespor-Hatay Erzin Yeşilkentspor