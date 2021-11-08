MBB Ampute sezona 1 puanla başladı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalarak, 2021-2022 sezonuna 1 puanla başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Ampute Futbol Süper Ligi’nin birinci haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Sürmene Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Öztürk-Cengiz Demir hakem ikilisi yönetirken, Selahattin Yıldız ise üçüncü hakem olarak görev yaptı.

Mücadeleye hızlı başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, 2.dakikada Akbar’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın hemen başında öne geçen ve oyunun kontrolünü elinde tutan turuncu yeşilliler, 10.dakikada Zülfücan’ın kaydettiği golle skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü, 39.dakikada Ernst’in ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-1’e getirdi. Golden sonra oyuna üstünlüğünü koyan bordo mavililer, İsmail Uzunçivi’nin kafa golüyle 2-2’lik eşitliği yakaladı.

Mücadelenin kalan dakikalarında iki takım üstünlük sayısını bulamadı ve karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.