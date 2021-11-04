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MBB Ampute Sahaya İniyor

Ampute Futbol Ligi’nde 2021-22 sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Ligdeki sezonun ilk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile karşılaşacak.

mbb ampute sahaya i̇niyor
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MBB Ampute Sahaya İniyor

Ampute Futbol Ligi’nde 2021-22 sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Ligdeki sezonun ilk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile karşılaşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Türkiye Engelliler Federasyonu Ampute Futbol Ligi 1.hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sürmene Stadı’nda 7 Kasım Pazar günü saat 13.30’da başlayacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

7 Kasım Pazar

12.00 Şahinbey Belediyesi SK-Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye SK

11.00 Anadolu Erciyes Engelliler SK-Etimesgut Belediye SK

13.00 İzmir Büyükşehir Belediye SK-Pendik Spor Engelliler SK

14.00 Denizli Engelliler SK-TSK Rehabilitasyon Merkezi SK

16.30 Esengücü Engelliler SK-ODTÜ Spor Kulübü

13.00 Konya Engellilergücü SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK

13.30 Trabzon Ortahisar Belde SK-Malatya Büyükşehir Belediye SK

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