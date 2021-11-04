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MBB Ampute Sahaya İniyor
Ampute Futbol Ligi’nde 2021-22 sezonu bu hafta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Ligdeki sezonun ilk maçında Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile karşılaşacak.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı Türkiye Engelliler Federasyonu Ampute Futbol Ligi 1.hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sürmene Stadı’nda 7 Kasım Pazar günü saat 13.30’da başlayacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
7 Kasım Pazar
12.00 Şahinbey Belediyesi SK-Şanlıurfa Engelliler Eyyübiye Belediye SK
11.00 Anadolu Erciyes Engelliler SK-Etimesgut Belediye SK
13.00 İzmir Büyükşehir Belediye SK-Pendik Spor Engelliler SK
14.00 Denizli Engelliler SK-TSK Rehabilitasyon Merkezi SK
16.30 Esengücü Engelliler SK-ODTÜ Spor Kulübü
13.00 Konya Engellilergücü SK-Şişli Yeditepe Engelliler SK
13.30 Trabzon Ortahisar Belde SK-Malatya Büyükşehir Belediye SK
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