MASUDER’in Malatya ziyareti istihdama umut verdi

Türkiye Maden Suyu sektörünün önde gelen firmaları Malatya’ya geldi. Firmaların Yönetim Kurulu Başkanlarını ve Yönetim Kurulu Üyelerini Malatya’da ağırlayan Akif Baştürk ise bu tür ziyaretlerin Malatya istihdamına büyük katkı sağladığını belirtti.

Malatya’ya gelen Türkiye Maden Suyu Üreticileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyeleri Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunarak olağan genel kurullarını Baştürk Cam Fabrikası’nın ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleştirdiler.

Türkiye’nin önde gelen maden suyu firmalarının sahiplerinin de aralarında bulunduğu MASUDER Yönetim kurulu Arslantepe ve Kervansarayı ziyaret ederek Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerini de gezdiler.

Derneğin olağan Genel Kurulu’nun Malatya’da yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Baştürk Cam Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Baştürk, “ Bu gibi ziyaretler ilimizde hem istihdam hem de ticari anlamda büyük katkı sağlıyor. MASUDER’in Malatya’ya gelmesinden ve bu ziyareti evsahipliği yapmaktan memleketim ve firmam adına büyük mutluluk ve onur duydum” dedi.