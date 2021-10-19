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MAŞTİ’de 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya’da MAŞTİ içerisinde bir araçtan indirilen yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı

maşti̇’de 11 kaçak göçmen yakalandı
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Malatya’da 11 kaçak göçmen yakalandı

Malatya’da MAŞTİ içerisinde bir araçtan indirilen yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı
Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) içerisinde bir aracın yabancı uyruklu şahısları indirerek kaçtığı şeklindeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Terminale gelen polis ekipleri yabancı uyruklu 11 şahsı gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilirken, savcının talimatı ile PTS kayıtlarından araç plakası ile sürücünün kimliği tespit edildi.

(İHA)

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