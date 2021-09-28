MASKİ’den Son Gün Çağrısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından borcu olan aboneler için başlatılan yapılandırma fırsatında son 2 güne girildi. Peşin ödemede gecikme bedelinde yüzde 90 oranında indirim uygulanacak yapılandırma fırsatında, son başvuru tarihinin 30 Eylül Perşembe günü olduğu hatırlatılarak, abonelerin bu fırsattan yararlanmaları istendi. Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödemesi 31 Ekim 2021’de yapılacak.

“BU FIRSATI KAÇIRMAYIN”

Konu ile ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Aboneler, bu tarihten önce ödenmemiş borçlarını peşin ya da taksitle yapılandırabilecekler. Peşin ödeme halinde, gecikme bedelinde yüzde 90’a varan indirim yapılacak. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ise yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit şeklinde ödenebilecek. Kanuna göre ödenmesi gereken birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi halinde kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edilecek. Ancak, birinci ve ikinci taksitin süresinde ve tam ödenmemesi ile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Abonelerimiz kanunun getirdiği bu ve diğer birçok imkândan yararlanmak için 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar, Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası zemin katında bulunan Yapılandırma Merkezimize ve tüm ilçe şubelerimize başvurularını yapabilirler. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyen abonelerimiz Alo 185 Çağrı Merkezi’mizi arayarak gerekli bilgileri alabilecekler” dedi. (Bülten)

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