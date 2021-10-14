MASKİ’den Çiftçiye Ücretsiz Toprak Analizi

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin karara bağlanmasından sonra söz alan MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, çiftçiler için ücretsiz toprak analizi yapacaklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin bazıları görüşülüp karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin 21. Maddesi gereğince Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi’ne 1 MW gücünde güneş enerji santralinin kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Teklifi:

“İlimiz Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 215 ada 56 nolu parsel üzerine 2.etap 1 MW gücünde, güneş enerji santrali kurulacak olup, GES kurulumu için kurum ve kuruluşlarla (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, FEDAŞ, TEDAŞ vb.) yapılacak işbirliği, protokol, sözleşme, taahhütname vb. evrakları imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

Gündemin 22. Maddesi gereğince Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde bulunan İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğünün sona eren yer tahsisi, meclis kararıyla 3 yıl daha uzatıldı.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Teklifi:

“Yeşilyurt ilçesi, Koyunoğlu Mahallesi, 655 ada 412 parsel numaralı, Abdullah Gül Parkı içerinde bulunan, 13.10.2017 tarihinde 4 (dört) yıl süre ile tahsis ettiğimiz İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü binasının yer tahsis süresi sona erdiğinden bahisle, Çocuk Şube Müdürlüğünün faaliyetlerinin devam etmesi nedeni ile tahsis süresinin uzatılması ilgi yazı ile talep edilmekte olup;

Bahse konu binanın, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince bedelsiz olarak 3 (üç) yıllığına tahsis edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, MASKİ Genel Müdürlüğünde çiftçiler ücretsiz toprak analizi yapacaklarını duyurdu. Mert, “Sayın Başkanım MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bölgenin en iyi laboratuvarı var. Bu laboratuvarı biz sadece su analizleri için kullanıyoruz. Ama bizim orada toprak analiz laboratuvarımız da var. Biz çiftçinin ekonomisine katkı olsun diye gereksiz veya fazla gübre ile toprak verimsiz olmasın diye bu laboratuvarımızı çiftçimize açıyoruz ve para almayacağız. Bizim buradaki amacımız çiftçimizi bilinçlendirmek, normalde 250 lira bir para alıyoruz bu işlemden ama kimse gelip toprak analizi yaptırmıyor. Bizde diyoruz ki, çiftçilerimiz gelsin analizlerini bedava yapalım” diyerek meclise bilgi aktardı.