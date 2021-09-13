MASKİ kadrosuna takviye!

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pliten Başkanlığında yapıldı. Gündemin 5. Maddesi gereğince MASKİ Genel Müdürlüğü’nün İçme ve Kanalizasyon Daire Başkanlıkları bir birinden ayrılırken, kadroya yeni 8 Şube Müdürlüğü eklendi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün yeni kadroları hakkında bilgilendirme yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Bizim merkez kısımda Battalgazi ve Yeşilyurt’ta İçmesuyu ve Kanalizasyon tek daire başkanlığı altındaydı. Buradaki amacımız şu, içmesuyu ve kanalizasyonu tek elden değil de içmesuyunu ayrı kanalizasyonu ayrı daire başkanlıklarında yapmaya karar verdik. Çünkü bu işlerin daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi. Müdürlüklerle alakalı da 8 tane şube müdürlüğü kurmak istiyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı Belediye Meclis Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Selim Pliten Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin bazıları görüşülüp karara bağlanırken bazıları da ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin 2. Maddesi

Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi, Turgut Özal Caddesi 5. Sokakta bulunan park içerisindeki tek katlı taş binanın 3 (üç) yıl süre ile MASKİ Genel Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkalığının teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Teklif hakkında meclis başkanına soru yönelten CHP’li Günnur Tabel,” Başkanım burası para karşılığı mı olacak? Bunu bir açıklar mısınız?” diyerek gündem maddesiyle alakalı açıklama istedi.

Tabel’in sorusunu yanıtlayan Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Nogay, “biz oraya bir bölge parkı yaptık. Bölge parkı içerisinde artık bir mekân var. Bu mekânın oradaki vatandaşların aboneliklerini kolayca yapabilmeleri için yaptık. Hem park korunacak hem de vatandaşların işi kolaylaşacak. Daha önce park olarak nitelendirilen alanın içerisindekini binayı kullanacağız” açıklamasında bulundu.

Gündemin 5. Maddesi

MASİ Genel Müdürlüğü bünyesinde İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kadrosunun iptal edilerek; İçmesuyu Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ve 8 (sekiz) adet Şube Müdürü kadrolarının ihdası hakkındaki MASKİ Genel Müdürlüğünün teklifi oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

MASKİ Genel Müdürlüğünün Teklifi:

“Yönetim Kurulunun 08.09.2021 tarih ve 2021/28 sayılı toplantısında alınan 110 no.1u kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına karar verilen; Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması amacıyla; Genel Müdürlüğümüz bünyesinde İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kadrosunun iptal edilerek; İçmesuyu Dairesi Başkanlığı ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı kadrosu ile 8 (sekiz) adet Şube Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi için I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile III sayılı Dolu-Boş Kadro Değişikliği cetveli düzenlenmiş olup, uygulamaya konması için 2560 sayılı Kanunun 6. maddesinin (m) bendi gereğince bir karara varılmak üzere konunun MASKİ Genel Kurul sıfatıyla Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

Yeni daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri ile alakalı detaylar aktaran, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Bizim merkez kısımda Battalgazi ve Yeşilyurt’ta İçmesuyu ve Kanalizasyon tek daire başkanlığı altındaydı. Buradaki amacımız şu, içmesuyu ve kanalizasyonu tek elden değil de içmesuyunu ayrı kanalizasyonu ayrı daire başkanlıklarında yapmaya karar verdik. Çünkü bu işlerin daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi. Müdürlüklerle alakalı da 8 tane şube müdürlüğü kurmak istiyoruz. Bununla ilgili de ilçelerle ve enerjilerle ilgili şube müdürlükleri kurmak istiyoruz. Bizim enerji giderlerimiz çok yüksek o nedenle bunları da bir sıfatta toplamak istiyoruz” dedi.