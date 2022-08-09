MASKİ: Kaçak kullanım yüzünden suyu yettiremiyoruz

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu temini için Malatya genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü Mahallesi Karapınar bölgesine kaptaj yapılıyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve teknik ekipten oluşan bir heyet yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İşletmeler Dairesi 3. Bölge İlçe İşletmeler Şube Müdürü Rıfat Arıca yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, Karapınar kaptajının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin içme suyu sıkıntısının büyük oranda çözüleceğini söyledi. Arıca, “Sürgü Mahallemize içme suyu sağlayan Karapınar kaynağındayız. 90’lı yıllarda yapılan kaptaj ile su götürülmüş. Kaynak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımızı yaptık. Daha önceden pompalarla su götürmeye çalışıyorduk, bu nedenle enerji maliyetlerimiz artıyordu. Şimdi ise yapacağımız kaynak iyileştirme çalışmasının ardından kendi cazibesi ile suyumuzu vereceğiz.” dedi.

MERT: SÜRGÜ’YE 2 KAYNAKTAN SU VERECEĞİZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Geçen aylarda Buğdayderesi bölgesinde kaynak iyileştirme çalışması yaparak Sürgü Mahallemize suyu götürmüştük. Şimdi ise Karapınar kaptajımızda çalışıyoruz, çok zor şartlarda çalışıyoruz, arazi durumu ortada. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Malatya genelinde kendi cazibesi ile gelebilecek sularımızı pompa kullanmadan halkımızın hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Sürgü Mahallemize saniyede 90 litre vermemize rağmen kayıp kaçaklar yüzünden suyu yettiremiyoruz. Kayıp kaçaklar ile ilgilide çalışmalar başlattık. İki kaynakta elde ettiğimiz suyumuz yaz kış demeden Sürgü Mahallemize yeteceğini düşünüyoruz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu. (Bülten)