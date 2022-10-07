MASKİ BİRİMLER ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Birimler Arası Futbol Turnuvası” 10 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 18.00’de Santra Halı Saha Tesisleri’nde başlıyor. 8 takımın katılacağı turnuvayla ilgili kura çekimi, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Ahmet Yalınkılıç başkanlığında yapıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuvayı bu yılda yapacaklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu yıl yoğun bir tempoyla çalıştık. Mesai arkadaşlarımızın iş dışında kaynaşmasını sağlamak, yoğun iş temposunun oluşturduğu stresi aza indirmek ve birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz turnuvamızı bu yılda düzenliyoruz. Turnuvaya bu yıl 8 takımımız katılacak. Centilmenlik içinde güzel maçların olacağına inanıyorum. Turnuvamızın bir spor şöleni havasında geçmesini temenni ediyor, turnuvaya katılan tüm birimlerimize başarılar diliyorum” dedi.

8 TAKIM MÜCADELE EDECEK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenecek turnuvada kura çekimi sonrası; A grubunda İçme Suyu Dairesi, İşletmeler Dairesi, Abone İşleri 1, Kanalizasyon Dairesi, B grubunda Bilgi İşlem Dairesi, Elektrik ve Makine İkmal, Destek Hizmetleri Dairesi ve Abone İşleri 2 yer aldı.

HAFTANIN MAÇLARI

A GURUBU

10 EKİM 2022 PAZARTESİ

İÇMESUYU DAİRESİ-ABONE İŞLERİ 1

İŞLETMELER DAİRESİ-KANALİZASYON DAİRESİ

12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

İÇME SUYU DAİRESİ-İŞLETMELER DAİRESİ

ABONE İŞLERİ 1-KANALİZASYON DAİRESİ

14 EKİM 2022 CUMA

İÇME SUYU DAİRESİ-KANALİZASYON DAİRESİ

İŞLETMELER DAİRESİ-ABONE İŞLERİ 1

B GURUBU

11 EKİM 2022 SALI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ-ABONE İŞLERİ 2

ELEKTRİK VE MAKİNE İKMAL DAİRESİ- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

13 EKİM 2022 PERŞEMBE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ – ELEKTRİK VE MAKİNE İKMAL DAİRESİ

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ – ABONE İŞLERİ 2

17 EKİM 2022 PAZARTESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ – DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

ABONE İŞLERİ 2- ELEKTRİK VE MAKİNE İKMAL DAİRESİ

(Bülten)