Maske takmayanlar yandı!

Baruş’tan ceza iması!

Maske takmayan vatandaşlar için ceza yolda. Malatya Valisi Aydın Baruş, aşılamanın artmasıyla beraber maske konusunda rahatlığa kapılan vatandaşları uyararak, maske takmamaları durumunda cezai yaptırıma gideceklerini söyledi.

“BU YAŞAM TARZINA ALIŞMALIYIZ”

“Haydi Malatya Aşını Ol!” kampanyasının hediye programında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, sokakta maskesini takmayan insanları gördüklerinde üzüldüklerini dile getirdi. Bu süreçte gevşemeye ve rahatlamaya mahal olmadığına dikkat çeken Baruş, “Salgın devam ediyor. Ne kadar süreceği de belli değil. Biz artık bu yaşam tarzına alışmalıyız. Maskemizi takarak dışarıya çıkmamız gerekiyor, kalabalık ortamlara girmekten kaçınmamız lazım” dedi.

“YATAN HASTA SAYISINDA AZALMA YOK”

Son bir ayda Malatya’da vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Vali Baruş, “Vaka sayılarının artmasına bağlı olarak da yoğun bakımlarımızda, serviste yatan hasta, entübe hasta sayılarında artışlar oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı arttı. Hala bu yoğunluk devam ediyor. Her ne kadar son günlerde yüzde 15’lik bir düşüş de olsa vaka sayılarında hastanemizde yatan hasta sayısında azalma yok” dedi.

MUTLU SARIGÜL

Maske takmayan vatandaşlara ceza verme konusunda karşı karşı gelmek istemediklerini ifade eden Malatya Valisi Aydın Baruş, maske takmamakta ısrar eden vatandaşları üzecek bir açıklama yaptı. Baruş, cezaların yolda olduğunu ima ederek, “Kış şartlarının yaklaştığını ve hastalığın da yayılma sürecinde olduğunu düşünürsek bu noktadan sonra artık yaptırımlara mecburen müracaat etmemiz gerekecek. Biz de üzülüyoruz ama bunu yapmadıktan sonra da maske takmamayı adet haline getirenlere karşı yapabilecek başka bir şeyimiz de kalmıyor” dedi.

“Haydi Malatya Aşını Ol!” aşı kampanyasının kura çekilişi tamamlandı. Hediyeleri yapılan programla sahiplerine teslim edildi. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nde dün Malatya Valisi Aydın Baruş, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Malatya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı’nın katılımıyla düzenlenen programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, önemli açıklamalarda bulundu.

Aşılama kampanyası çerçevesinde 16-19 Ağustos tarihleri arasında birinci aşısını, daha sonraki süreçte de ikinci aşısını yaptıran yaklaşık 10 bin vatandaşın bulunduğunu dile getiren Vali Baruş, bunların arasında kura çekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

“İKİNCİ AŞISINI YAPTIRMAYAN 30 BİN KİŞİ VAR”

Malatyalılara buradan bir çağrı yapmak istediğini ifade eden Vali Baruş, “Malatya’da yaklaşık 30 bin kişi bu güne kadar birinci aşısını yaptırdı ancak birinci aşısını yaptırdıktan sonra 40 gün geçmesine rağmen henüz ikinci aşısını yaptırmayan 30 bin kişi var. Bu 30 bin kişiye de çağrıda bulunmak istiyorum. Aşının etkili olması için mutlaka ikinci aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü birinci aşının koruyuculuğu az. Bu nedenle vatandaşlarımızın ikinci aşılarını yaptırmaları lazım. Sizlerin de bildiği gibi koronavirüs salgınında korunmanın yegane yolu aşılama yaptırma. En az 2 doz aşılarımızı bir an önce yaptırırsak hastaneye, yoğun bakıma düşmekten korunuyoruz. Çünkü doktorlarımızın verdiği bilgilere göre yoğun bakıma düşenler arasında aşılarını yaptırmayanların oranı çok yüksek. Dolayısıyla aşılarını yaptıranlar büyük ölçüde yoğun bakım şartlarından korunuyorlar ve hastalığı hafif atlatıyorlar. Bu noktada toplumun, çevremizin ve ailemizin sağlığını düşünmemiz lazım. Aşımızı yaptırmazsak sadece kendimize zarar vermiyoruz, kendi sağlığımızı riske atmıyoruz, aynı zamanda çevremizdeki insanların sağlığını da riske atıyoruz. Bu nedenle bunda biraz daha duyarlılık rica ediyorum” şeklinde konuştu.

“HASTA SAYISINDA AZALMA YOK”

“Şu anda Malatya’mızda ikinci doz aşılamadaki oranı yüzde 67 civarında” diyen Vali Baruş, “Aşılama oranında Malatya’nın çok daha güzel yerlerde olması gerekiyor. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Burada basın mensuplarına da ciddi görevler düşüyor. Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi noktasında çağrılarımızı tekrarlayarak yapalım. Biz vatandaşlarımıza gerekli duyurularımızı yapıyoruz. Ancak bu konuda bilinç düzeyi yetersiz olduğu noktasında duyumlarımız var. Özellikle son bir ayda Malatya’da vaka sayıları çok arttı. Vaka sayılarının artmasına bağlı olarak da yoğun bakımlarımızda, serviste yatan hasta, entübe hasta sayılarında artışlar oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı arttı. Hala bu yoğunluk devam ediyor. Her ne kadar son günlerde yüzde 15’lik bir düşüş de olsa vaka sayılarında hastanemizde yatan hasta sayısında azalma yok. Yoğun bakımda yatan hasta sayısında da ciddi bir azalma yok. Ne olur bu aşılamaya önem verelim. Hastalıktan ve hayatımızı kaybetmekten korunmanın en önemli yolu aşılama. Bu noktada düzenlediğimiz aşı kampanyasında toplumumuza örnek olarak aşılarını yaptıran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık personellerimize yardımcı olmaya devam edelim. Çünkü yaklaşık 1,5 yılı aşkın bir süredir mücadele devam ediyor. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“SALGININ NE KADAR SÜRECEĞİ BELLİ DEĞİL”

Maske ve sosyal mesafe hususuna özellikle dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Vali Baruş, “Sokakta maskesini takmayan insanlar gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Gevşemeye ve rahatlamaya henüz mahal yok. Çünkü salgın devam ediyor. Ne kadar süreceği de belli değil. Biz artık bu yaşam tarzına alışmalıyız. Maskemizi takarak dışarıya çıkmamız gerekiyor, kalabalık ortamlara girmekten kaçınmamız lazım. Yaz aylarında bu hususa çok dikkat edilmediği için zaten bu vaka ve ölüm sayıları arttı. Artık havalar serinledi, geceleri soğuk oluyor, kapalı mekânlarda daha fazla kalabalıklar oluşmaya başladı. İnsanlar birbirine yakın temasta bulunuyor, virüsün yayılması da çok daha kolay hale geliyor. Bu noktada sağlığımızı kaybetmemiz, üzücü olaylar yaşamamamız için maske, sosyal mesafe hususuna özellikle dikkat etmemiz lazım” diye konuştu.

“VAKALAR ARASINDA BİN 500’Ü ÇOCUK YAŞTA”

İkinci doz aşıların zamanında yapılmasını tavsiye den Baruş, “Okulların açılışıyla birlikte gençlerimizde, çocuklarımızda vaka sayısı artmaya başladı. Şu anda aktif vakalar arasında bin 500’ü çocuk yaşta. Okullarımızın devam etmesi, yüz yüze eğitimin devam etmesi için bizim dikkatimiz çok önemli. Çocuklarımızı düşünüyorsak, sağlığı tehdit altında olan büyüklerimizi düşünüyorsak, kendi sağlığımızı düşünüyorsak maske takmaya devam edelim, bu konuda gevşemeyelim, ikinci doz aşılarımızı zamanında yaptırarak en kısa zamanda Malatya’nın aşılamada yüzde 75’in üzerine çıkmasını sağlayalım” dedi.

“CEZA UYGULAMAKTAN HOŞLANMIYORUZ”

Gazetemizin “Malatya’da aşılama oranları yükseldikçe maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyma kurallarında da düşüş oldu. Özellikle kapalı alanlarda ve cadde ile sokaklarda maske takmayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Peki, bu anlamda denetimlerde bir zafiyet mi var? sorusuna Malatya Valisi Aydın Baruş, “Vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan hoşlanmıyoruz. Herkesin bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Herkesin maskesini takmasını, sağlığını korumasını, kendisine dikkat etmesini istiyoruz. Sadece ceza uygulamakla kurallara uyulmasını temin edemeyiz. Bundan dolayı bu çağrılarda bulunuyoruz. Kolluk güçlerimiz böyle bir tespit yaptığında, vatandaşımıza ceza yazdığında vatandaşlarımız tepki gösteriyor. Biz vatandaşımızla çok karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak kış şartlarının da yaklaştığını ve hastalığın da yayılma sürecinde olduğunu düşünürsek bu noktadan sonra artık yaptırımlara mecburen müracaat etmemiz gerekecek. Biz de üzülüyoruz ama bunu yapmadıktan sonra da maske takmamayı adet haline getirenlere karşı yapabilecek başka bir şeyimiz de kalmıyor. Aşılama yaptıranlar kendilerini tabi kii emniyette hissedebilirler. Ancak bu onların maske takmaması için bir mazeret olamaz. Aşılama yaptırmak hastalığa yakalanmayacağınız anlamına gelmiyor. Aşı hastalığı rahat geçirmek için bir kuvvet veriyor. Dolayısıyla aşısını yaptıran vatandaşlarımız da maskesini takmak zorunda. Eğer hastalık kendilerine bulaşırsa, maske de takmıyorlarsa bunu başkalarına, aile fertlerine bulaştırma ihtimalleri çok yüksek. Bu nedenle aşısını yaptırsın veya yaptırmasın herkesin maske takmaya davet ediyorum. Özellikle kapalı ortamlara maskesiz girmesinler” diye cevap verdi.