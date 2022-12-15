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Anasayfa / Gündem / Masa tenisi şampiyonası Malatya’da yapıldı

Masa tenisi şampiyonası Malatya’da yapıldı

Masa tenisi şampiyonası Malatya’da yapıldı
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Masa tenisi şampiyonası Malatya’da yapıldı

Masa Tenisi Yıldızlar Grup Şampiyonası 10-12 Aralık tarihleri arasında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda oynandı.

HABER MERKEZİ

10-12 Aralık 2022 tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda yapılan, Masa Tenisi Yıldızlar Grup şampiyonası tamamlandı. Erkekler de 38 takım, Kızlarda 32 takım yaklaşık 250 sporcunun yarıştığı Masa Tenisi Yıldızlar Grup şampiyonası sonrasında dereceye giren sporculara ödüllerini İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi. Erkekler de ilk 7, kızlar da ise ilk 6 ya giren takımlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar. Dereceye giren takımlar ise şöyle;

Erkek Takımlar: 1.Kocasinan BLD. Spor Kayseri, 2.Ciltar MTİ Adana, 3.Şahinbey BLD. GSK, Gaziantep

Kız Takımlar: 1.Kocasinan BLD. Spor Kayseri, 2. Merit Grup Real Mardin, 3. Ciltar MTİ Adana

Erkek Ferdi Sıralama: 1.Ercan Eren Zer Şahinbey BLD. GSK Gaziantep, 2.Serkan Avşar Yeni Özvan Gençlik Spor Van 3.Yusuf Emir Reyhani Hatay BŞ. BLD. Spor Hatay

Kız Ferdi Sıralama:1.Elif Duman Kocasinan BLD. Spor Kayseri, 2.Ecrin Melike Aksu Kocasinan BLD. Spor Kayseri, 3.Nehir Çınar Hatay BŞ. BLD. Spor Hatay

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