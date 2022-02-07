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Marmaris’te 25 düzensiz göçmen yakalandı

marmaris’te 25 düzensiz göçmen yakalandı
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Marmaris ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçış hazırlığında olan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine belirlenen bölgeye hareket etti. Türk Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurarak bot içinde 25 düzensiz göçmen ile karşılaştı.

Sahil Güvenlik botuna alınan 25 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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