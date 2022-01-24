DOLAR

13,5314$%0.4

EURO

15,3320%0.28

STERLİN

18,2627£%-0.04

GRAM ALTIN

799,48%0,76

ÇEYREK ALTIN

1.294,00%1,30

BİTCOİN

492580฿%3.24657

İmsak Vakti a 06:07
Malatya KAPALI -7°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Marmaris’te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris’te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

marmaris’te 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Türk karasularına Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yaz turizmin gözde ilçesinde, kar yolları kapattı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.