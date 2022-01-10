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Anasayfa / Asayiş / Marmaris emniyetinden sahte içki operasyonu

Marmaris emniyetinden sahte içki operasyonu

marmaris emniyetinden sahte içki operasyonu
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda fazla miktarda sahte içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ş.A. isimli şahsın ikametinde sahte alkol üretimi yaparak satış yaptığı bilgisini edindi. Adli makamlardan alınan arama istinaden düzenlenen operasyon ile şahsın ikametinde, aracında ve motosikletinde aramalar yaptı. Yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 10 litre etil alkol ,23 litre sahte içki,1 adet huni ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.A. hakkında 5607 sayılı ’Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında gerekli adli işlemler yapılarak para cezası ile cezalandırıldığı öğrenildi.

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