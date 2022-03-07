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Anasayfa / Asayiş / Marmaray’da tekme tokat kavga kamerada

Marmaray’da tekme tokat kavga kamerada

marmaray’da tekme tokat kavga kamerada
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Marmaray’da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere ’Neden sevişiyorsunuz’ diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaray’daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte ‘Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü. Tepki gösteren yolcu ile genç yumruklaştı. Marmaray’da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

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