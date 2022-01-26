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Anasayfa / Asayiş / Marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre ismi açıklanmayan bir kişi marketten aldığı bazı ürünlerin bir kısmını ödemeden gitmek istedi. Durumu fark eden market çalışanları polisi arayarak yardım istedi. Market çalışanları zanlının ucuz ürünlerin parasını ödediğini ancak pahalı ürünleri gizleyerek parasını ödemeden çıkmak istediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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