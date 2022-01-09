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Marketten dönerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

marketten dönerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Mardin’in Artuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır karayolu kırsal Yayla Mahallesi’nde Ozan S. yönetimindeki 73 AAF 951 plakalı otomobil, eşiyle yol üzerinde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye Taş’a çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Taş, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Eşiyle Diyarbakır’dan hasta ziyaretinden geldiği öğrenilen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi incelemesinden sonra Fahriye Taş’ın cenazesi Sanayi Mahallesindeki aile kabristanında toprağa verildi. Kazada talihsiz kadının kocasının da şans eseri kurtulduğu öğrenildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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