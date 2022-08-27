“Marketler ve özel okullar kırtasiyecilik yapmamalı”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, marketlerin kırtasiye satışı yapmasının yasaklanmasını istediklerini belirterek, vatandaşları kırtasiye ürünleri sektörünün temsilcisi olan esnaflardan yapma çağrısında bulundu.

Keskin, 2022-2023 eğitim yılı öncesinde kırtasiyeci esnafını ziyaret ederek, istişarelerde bulunup, sorun ve taleplerini dinledi.

“MARKETLERİN KIRTASİYE İŞİNDEN ARTIK ELİNİ ÇEKMESİ LAZIM”

Keskin, “Hükümetimiz okulların kitap dağıtımını bir iki şirkete verme işinden vaz geçmeli. Yeni bir uygulama ile öğrencimiz ücretsiz ders kitabını gidip kitapçıdan, kırtasiyeciden alsın. Böylece sadece bir-iki şirket kazanmaz, tüm sektör kazanmış olur. Zor durumdaki kırtasiyeci esnafımızda nefes alır, ayakta kalır.” dedi. Kontrolünü kaybeden marketlerin yakında akaryakıt satmaya da başlayabileceğini belirten Keskin, kırtasiye ve okul ürünlerinin marketlerde satışının yasaklanmasını istediklerini bir kez daha hatırlattı. Keskin, “Marketlerin kırtasiye işinden artık elini çekmesi lazım. Kitapçı kitabını satsın, ayakkabıcı ayakkabısını satsın. Marketler neredeyse benzin satmaya başlayacaklar.” İfadelerini kaydetti.

“KIRTASİYECİLİK KIRTASİYECİ ESNAFININ İŞİDİR”

Malatya’nın gelişmesi için vatandaşların esnaflardan alışveriş yapmasını isteyen MESOB Başkanı Keskin Şöyle konuştu; “Esnafımız çocuğuna vermeyeceği ürünü bir başkasının çocuğu için satmaz. Marketlerin şirketleri çekip gidecek. Satılan ürün esnafa geri getirildiğinde değiştiriliyor, ancak marketten aldığı ürün için bir ay sonra gittiğinde ne ürünü bulabilir, nede kendisine ürünü satan tezgahtarı bulabilir. Kırtasiyecilik kırtasiyeci esnafının işidir. Bu iş mevsimlik yapan marketlerin işi ve sektörü değildir. “

“ÖZEL OKULLAR PİYASA ŞARTLARININ ÇOK ÜZERİNDEN ÇANTA VE OKUL FORMASI SATIYOR”

Keskin, “Özel okullarda artık kırtasiyecilik, çantacılık ve konfeksiyonculuk yapıyor. Özel okullar piyasa şartlarının çok üzerinden çanta ve okul forması satıyor. 25 TL’ye olan formaya bir amblem takarak 50-100 TL’ye satıyor. Özel okulların da artık kırtasiyecilik ve konfeksiyonculuk yapması engellenmeli.” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in tüm esnafların sorunlarının çözümü için hükümet nezdinde sürekli girişimlerde bulunduğunu belirten Keskin, “Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Elektrik ve doğalgaz faturaları çok yüksek. Bağ-Kur ve SSK primleri çok yüksek. Asgari ücret belki çalışan işçi için yetmiyordur, doğru, ama şu ekonomik sıkıntıda işveren esnaflar için büyük bir yük. Esnaflarımız için kira bedelleri çok yüksek. İşyeri kiralarının da yüzde 25’in üzerinde arttırılmaması lazım. Konutlar için nasıl bir standart getirilmişse, işyerleri içinde aynı standart getirilmeli.” diye konuştu. (Bülten)