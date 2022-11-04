“MARKET ALIŞVERİŞİ GEÇEN YIL 150 LİRAYDI BU YIL 363 LİRA”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, market alışverişi yaparak geçtiğimiz yıl ile bu yılın fiyatlarını karşılaştırdı. Kiraz, “TÜİK’in enflasyon hesabının yaşamla uzaktan yakından alakası yok. TÜİK Halkla dalga geçiyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, geçtiğimiz yıl ekim ayında yaptıkları market alışverişinin aynısını tekrar yaptı. Geçtiğimiz yıl 150 lira ödenen alışverişe 363 lira, geçen yıl 131 lira verilen başka bir alışverişe de 300 lira ödeme yapan Kiraz, enflasyon rakamlarını yüzde 85 açıklayan TÜİK’i eleştirdi.

AYNI ÜRÜN AYNI ADET: GEÇEN YIL 150 LİRAYDI BU YIL 363 LİRA

Bir market çıkışında açıklama yapan CHP İl Başkanı Kiraz; “Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığımız alışveriş ile bu yıl Kasım ayının başında yaptığımız alışverişi karşılaştırmak istedik. Aynı ürünleri aynı adette bir yıl sonra tekrar aldık. TÜİK’in devletin en güvenilir kurumlarından biri olması gerekirken bugün yaptığımız alışveriş ile bunun doğru olmadığını ispat ettik. TÜİK enflasyonun yüzde 85,5 olarak açıklamış. Biz bugünkü alışverişe geçtiğimiz yıl yaptığımız alışveriş fişi ile geldik. Temel gıda ve kırtasiye malzemelerinden oluşan alışverişe geçtiğimiz yıl 150 lira ödemişiz. TÜİK’in rakamı gerçek olsaydı bu ürünlere 278 lira ödeyecektik. Ama biz 363 TL ödeme yaptık. Yani TÜİK göz göre göre halkımızı kandırıyor. İktidarı şirin göstermek için gerçekleri saptırıyor” dedi.

“Tüm halkımız biliyor ki enflasyon rakamları TÜİK’in açıkladığı rakamlarla uzaktan yakından alakası yok” diyen Enver Kiraz; “Mazotu, gübreyi, ilacı üreticilerimiz yakından takip ediyor. Bu açıklanan enflasyon rakamları üreticilerin gözünde yok hükmündedir. Tüm vatandaşlarımız alışveriş yapıyor kasap, şarküteri, markete aynı şeyle karşılaşıyor. Enflasyon rakamlarının yaşamla uzaktan yakından alakası yok. Algı operasyonları yapılarak halkı kandırmak istiyorlar. AKP enflasyonu kontrol edemiyor, içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Vatandaş markete kasaba, manava gidemiyor. Vatandaşın temel gıda maddelerini karşılamaya gücü kalmamış, vatandaş aç her gün daha fazla yoksullaşıyor. AKP bu işi bilmiyorsa bıraksın bilen birileri gelsin. Hemen seçim diyoruz, derhal seçim diyoruz” ifadelerini kullandı. (Bülten)