marius sumudica i̇mzayı attı

Marius Sumudica imzayı attı

Süper Lig’de üst üste alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sumudica, resmi sözleşmesi kulüp başkanı Adil Gevrek’in İstanbul’daki ofisinde imzalarken, basın mensuplarını ulaşmakta zorluk çektiği kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel’de imza töreninde yer alarak, poz verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türkiye’de daha önce Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Rizespor’u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, yeniden Süper Lig’e döndü. Lig’de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor Kulübü, Sumudica ile resmi sözleşme imzaladı.

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde daha Rapid Bukarest, Kavala, Astra Poliesti, Brasov, Vaslui, Cluj, Al-Shaab, Astra Giurgiu, Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Rizespor’u çalıştıran Marius Sumudica, son olarak Rizespor’dan ayrıldıktan sonra CFR Cluj’un başına geçmişti. 28 Ağustos’ta Cluj’un başından ayrılan Rumen teknik adam, Türkiye’de Kayserispor’un başında 39, Gaziantep Futbol Kulübü’nün başında 51, Rizespor’un başında ise 7 karşılaşmaya çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün başında 1,55, Kayserispor’un başında ise 1,62’lik puan ortalaması yakalayan Sumudica, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. 50 yaşındaki Rumen teknik adam, Gaziantep Futbol Kulübü’nün başında görev yaparken, kulübe destekte bulunmak adına eşinden para isteyeceğini ifade etmiş, bu açıklaması eleştiri almıştı.