mardin’de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

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Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.
Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramalarda 30 gram kokain, 4,93 gram esrar ve 2 adet ectasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine götürüldü.
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