DOLAR

13,2563$%0.55

EURO

15,1316%1.2

STERLİN

17,9590£%0.52

GRAM ALTIN

780,53%1,57

ÇEYREK ALTIN

1.257,00%1,47

BİTCOİN

630667฿%-0.66991

İmsak Vakti a 06:09
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

mardin’de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mardin’in Artuklu ilçesinde 3 katlı bir evde tüpün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde Ramazan Arık’a ait 3 katlı evin 3’üncü katında mutfak tüpü patladı. Patlama sesiyle evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinden sevk edilen 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralanırken, patlamanın etkisiyle evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kamyonet akıntılı Boğaçayı’na düştü, mahsur kalan 3 kişi botla kurtarıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.