DOLAR

13,6511$% 0.49

EURO

15,4798% 0.05

STERLİN

18,5908£% 0.22

GRAM ALTIN

832,34%0,39

ÇEYREK ALTIN

1.353,00%0,59

BİTCOİN

548165฿%-1.73281

Öğle Vakti a 12:46
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Mardin’de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Mardin’de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

mardin’de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mardin’in Derik ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları belirlenen F.A. ve D.K. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Derik ilçesinde buğday pazarından kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarının alınması üzerine, jandarma ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucunda, kablo hırsızlığını F.A. ve D.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Eriyen kar suları Bartın Irmağında taşkınlar oluşturdu

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.