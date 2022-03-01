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Anasayfa / Asayiş / Mardin’de ev yangını korkuttu

Mardin’de ev yangını korkuttu

mardin’de ev yangını korkuttu
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ev ahalisi yangında zarar almadan kurtarılırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 66’ncı Sokak, Hamit Çelik Parkı yanındaki bulunan bir apartmanın 4’ncü katında bir dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin bütün odalarına sıçradı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. 112’nin yönlendirmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ev sakinleri itfaiye ekipleri tarafından merdivenle zarar görmeden tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin ekipler tarafından yapılacak çalışmalar sonucu belirleneceği belirtildi.

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