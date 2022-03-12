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Mardin’de çarpışan araçlar yoldan çıkıp yayalara çarptı: 3 yaralı

mardin’de çarpışan araçlar yoldan çıkıp yayalara çarptı: 3 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki araç çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Nusaybin Çağ Çağ Caddesi üzerindeki Şirin ve Şahin Caddeleri kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 TFA 97 plakalı Ford Courier markalı hafif ticari araç ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada yoldan çıkan araçlar yan yatarken bu sırada araçların yoldan geçen yayalara da çarpması nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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