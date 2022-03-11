DOLAR

14,7921$% -0.46

EURO

16,3272% -0.2

STERLİN

19,4203£% -0.63

GRAM ALTIN

947,33%-0,47

ÇEYREK ALTIN

1.540,00%-1,02

BİTCOİN

591948฿%2.17609

İkindi Vakti a 16:00
Malatya KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Mardin OSB’de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

Mardin OSB’de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı

mardin osb’de inşaat çöktü, 1 işçi yaralandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Mardin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çökmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Organize Sanayi Bölgesi A Kapısı’nın olduğu bölgede bulunan bir fabrikanın inşaat iskelesi çöktü. Çöken iskelede bulunan bir inşaat işçisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan işçiye olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Yunusemre’de güvenlik toplantısı yapıldı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.