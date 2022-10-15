Maraş’tan Malatya’ya gelen mısır sapları elektrik enerjisi üretiyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, hasadı yapılan cin mısırının tarlada kalan sapları kesilip balya haline getirildikten sonra elektrik enerjisi üretmek için Malatya’daki fabrikaya gönderiliyor. Bu işlem, tarlayı temizleyerek hem anız yakılmasının önüne geçiliyor hem de atıklar ekonomiye kazandırılıyor.

Türkiye’nin en büyük 4. ovası olan Elbistan Ovası’nda cin mısırı hasadı sürüyor. Hasattan sonra tarlada kalan ürün sapları, yasak olmasına rağmen yeniden ekimde kolaylık sağlaması amacıyla yakılıyor. Anız yangınları, toprak, çevre ve insan sağlığı açısından önemli zararlar doğurabiliyor. Her yıl bu dönemde şehrin üzeri, yakılan mısır saplarından çıkan dumanlarla kaplanıyor. Topraktaki faydalı mikroorganizmaları yok eden bu yönteme başvuranlar için cezai müeyyideler uygulanıyor.

Anız yangınlarını büyük ölçüde azaltan ve tarlada kalan atıkları ekonomik bir ürüne dönüştüren yöntem çevre illerin ardından Elbistan’da da kullanılmaya başlandı. Bu yöntemde; hasadın ardından özel aparat takılı olan traktörler tarlaya giriyor. Aparatın bıçakları, tarladaki mısır saplarını kesiyor. Peşinden gelen başka bir traktör de tırmıkla hem kesilen sapları hem de biçerdöverden tarlaya dökülen parçaları yığın haline getiriyor. Yığına dönüşen mısır sapları için son işlemi dev traktörün çektiği balya makinesi yapıyor. Mısır sapları balya haline getirildikten sonra yakılmak üzere kamyonlara doldurulup Malatya’daki tesise gönderiliyor. Yüksek ısıda yakılan mısır saplarından elde edilen enerji, türbinlere aktarılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Çiftçiler ise bu yöntemin, tarlanın sürüm ve ekim işlemlerin15de büyük kolaylık sağladığını belirtiyorlar. Mısır saplarını bertaraf etmekte zorlandıklarını ifade eden çiftçiler, “Anız yangını hem yasak hem de toprak ve çevre için büyük zarar veriyor. Mısır saplarının da tarlada kalması, toprağın işlenmesinde ciddi zorluk çıkarıyor. Bu yöntemin çevre illerde kullanıldığını duyuyorduk. Şimdi Elbistan’da da hayata geçti. Tarlamızda hasattan sonra kalan ne varsa topluyorlar. Tarlamız tertemiz oluyor. Bu sayede bizim de işlerimiz kolaylaşıyor. Balya yapıp götürüyorlar. Malatya’daki tesiste yakılıp elektrik üretiyorlar” diye konuştular.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ise, bu yöntemin anız yangınlarını önemli ölçüde düşüreceğini söyledi.

Bulut, “Elbistan Ovası, özellikle cin mısırı üretiminde önemli bir merkez. Çiftçimiz için önemli bir gelir kaynağı olan bu bitkinin sapları, toprağın yeniden işlenmesini zorlaştırıyor. Çiftçilerimiz de yasak olmasına rağmen anızları yakma yoluna gidiyordu. Anız yakıldığı zaman şehre ulaşan duman, insana ve çevreye büyük zarar veriyor. Bu sene mısır sapları için farklı bir uygulama başladı. Tarlası temizlenen çiftçimiz, özellikle sürümde mazot giderini azaltabilecek. Mısır saplarının elektrik üretiminde kullanılması hem çiftçinin yararına hem de milli ekonomiye bir katkıdır” ifadelerini kullandı. (İHA)