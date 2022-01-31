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Anasayfa / Asayiş / Manisa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı

manisa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs tutuklandı
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 153.08 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 153,08 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınırken, 30 Ocak’ta sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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