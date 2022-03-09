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Manisa’da sit alanında iş makinesiyle kazıya suçüstü

manisa’da sit alanında iş makinesiyle kazıya suçüstü
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Manisa’nın Salihli ilçesinde birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Mahallesi Narlı mevki’inde bulunan birinci derece sit alanında tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen JASAT, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ekipleri sit alanında iş makinesi ekskavatör ile kaçak kazı yapan O.Ş. (45) ve S.D.’yi (48) suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan ekskavatöre el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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