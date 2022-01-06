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Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.D. idaresindeki 35 DAL 214 plakalı otomobil, H.E. idaresindeki 45 AAE 741 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü H.E. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü H.E.’ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

H.E.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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