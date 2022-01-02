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Anasayfa / Asayiş / Manisa’da korkutan ev yangını

Manisa’da korkutan ev yangını

manisa’da korkutan ev yangını
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İlker Kulakoğlu’na ait ahşap evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından yangın yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Yangını gördükten sonra itfaiyeyi aradığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hasan Avcı, “Pencereden alevlerin çıktığını görünce hemen durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye de zamanında gelerek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Neyse ki evde kimse yokmuş” dedi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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