DOLAR

13,5463$%-0.19

EURO

15,5358%0.01

STERLİN

18,3692£%-0.55

GRAM ALTIN

789,20%0,18

ÇEYREK ALTIN

1.284,00%-0,23

BİTCOİN

514635฿%3.34145

Akşam Vakti a 17:58
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Manisa’da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Manisa’da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

manisa’da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 77. Sokakta bulunan Fatih Sitesinin 4. katındaki Habip Ç.’ye ait evde henüz tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, maddi zarara neden olurken, dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan Habib Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, dumandan etkilenen Habib Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kuşadası’nda yaralı atmaca ve porsuk tedavi altına alındı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.