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Anasayfa / Asayiş / Manisa’da 4 kurumdan yağ denetimi

Manisa’da 4 kurumdan yağ denetimi

manisa’da 4 kurumdan yağ denetimi
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Manisa’nın Salihli ilçesinde zabıta, polis, jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri marketlerde ayçiçeği yağı stokçuluğu ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Salihli’de Belediye Zabıta, İlçe Emniyet, İlçe Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 4 kurum tarafından stokçuluğun önüne geçmek amacıyla, merkez, Durasıllı ve Sart Mahallelerindeki market ve depolarda ortak denetim yaptı.

Denetimlerde son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde ’Fahiş fiyat ve stokçuluk’ yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında cezai işlem uyguladı.

Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

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