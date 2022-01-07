manisa’da 312 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 312 litre sahte içki ile damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip, İstihbarat ve Suç Araştırma Timi, Durasıllı Mahallesi’nde B.K.’nın (64), ikametinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Salihli Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada damacana, pet şişe ve variller içerisinde 252 litre sahte rakı, damacanalar içinde ise 60 litre şarap ile rakı imalatında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki ve malzemelere el konulurken, B.K. gözaltına alındı.