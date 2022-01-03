manisa i̇tfaiyesi 12 bin 598 olaya müdahale etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında müdahil olduğu yangın, trafik kazası, kurtarma, itfai olay, sel ve su baskını, iş yeri denetimi ile eğitim ve tatbikatlara ilişkin istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Manisa itfaiyesinin 2021 yılında 8 bin 871’i yangın olmak üzere toplam 12 bin 598 olaya müdahale ettiği açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2021 yılında müdahale edilen olaylara ilişkin yılsonu raporunu kamuoyuna açıkladı. 56 itfaiye noktası, 153 araç ve 632 personel ile çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı; 2021 yılında 8 bin 871 yangına, 722 trafik kazasına, 2 bin 773 kurtarma operasyonuna, 232 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 12 bin 598 itfai olaya müdahalede bulundu. Yıl boyunca 13 bin 102 çağrıyı yanıtlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2 bin 48 işyeri denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşların ve öğrencilerin doğal afetlere ve yangınlara karşı daha bilinçli olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte okullarda 39 bin 961 kişiye de eğitim verilerek, tatbikatlar yapıldı. 102 gönüllü itfaiyeci, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesine katıldı. Bunun yanı sıra Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel afetinde yoğun çalışmalar yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

“Manisa’mızın hizmetindeyiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “2021 yılında 56 itfaiye noktamız, 153 araç ve 632 personelimizle, yıl boyunca vatandaşlarımızın yanında olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde modern ekipmanlarımız, donanımlı itfaiye teşkilatımızla Manisa’mızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.