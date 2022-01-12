manavgat’ta tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli polisin uygulama noktasında yakalandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü, gece 04.00 sıralarında D-400 sanayi girişinde yaptıkları uygulamada şüpheli bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 160 tarihi eser niteliğinde sikke ve 21 obje ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli M. B. ve H. B. hakkında Tarihi Eser Kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
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