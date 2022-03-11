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Anasayfa / Asayiş / Manavgat’ta mobilya atölyesinde yangın

Manavgat’ta mobilya atölyesinde yangın

manavgat’ta mobilya atölyesinde yangın
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında atölyenin bir bölümü zarar görürken, iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Hatipler Yenimahalle mevkiinde bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, marangozhane ve toz toplama bölümlerinde etkili olurken, boyahane ve diğer bölümlere ulaşmadan Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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