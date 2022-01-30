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Anasayfa / Asayiş / Maltepe’de makas terörünü cep telefonuyla kayda aldı

Maltepe’de makas terörünü cep telefonuyla kayda aldı

maltepe’de makas terörünü cep telefonuyla kayda aldı
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Maltepe D-100 karayolu üzerinde makas atarak ilerleyen bir sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise cep telefonu ile kayda aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D-100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen sürücü yer yer emniyet şeridini de kullandı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi. Yaşanan tehlikeli yolculuğu ise sürücünün arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.

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