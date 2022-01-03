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Maltepe’de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

maltepe’de kontrolünü kaybeden otomobil park halindeki minibüse çarptı: 3 yaralı
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Maltepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan park halindeki minibüse çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yralandı.

Kaza, Maltepe Başıbüyük Emek Caddesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Akbulut kontrolündeki 16 YS 878 plakalı Honda marka otomobil, Emek caddesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle spin attı. Spin atan otomobil park halinde bulunan minibüse çarparak sürüklendi. Otomobil içerisinde bulunan şöför Serkan Akbulut ve 2 yolcu Uygar Güzel ile Rahmi Dalkılıç yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

Kazaya tanık olan vatandaş Deniz Bektaş, “2 araç yukarıdan aşağı geliyordu kaza yapan otomobil minibüsü sollayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından minibüse vurdu ve zikzak çizerek aşağı kadar ilerlediler. Yaralıların birinin durumu ağırdı.” dedi.

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