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Anasayfa / Asayiş / Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde yangın

Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde yangın

maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde yangın
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Maltepe’de araç bakım ve tamiri yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangında araç bakım ustası elinden yaralandı. İş yerinde bulunan lüks otomobil ise yanarak hurdaya döndü.

Yangın saat 09.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Üsküdar Caddesi Ulu çınar Sokakta bulunan araç bakım ve tamiri yapılan iş yerinde çıktı. Çıkan yangında iş yerinde çalışan araç bakım ustası Rasim Çebi elinden yaralandı. İş yerinde bulunan Mercedes markalı lüks otomobil ise yanarak adeta hurdaya döndü. Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri elinden yaralanan araç bakım ustası Rasim Çebi’yi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan iş yerinde maddi hasar meydan geldi.

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