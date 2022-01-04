DOLAR

13,1542$%-0.96

EURO

14,9647%-1.2

STERLİN

17,8144£%-0.99

GRAM ALTIN

799,60%2,57

ÇEYREK ALTIN

1.289,00%2,24

BİTCOİN

616695฿%-3.96223

Öğle Vakti a 12:35
Malatya PARÇALI BULUTLU -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Malkara’da 800 litre sahte içki ele geçirildi

Malkara’da 800 litre sahte içki ele geçirildi

malkara’da 800 litre sahte içki ele geçirildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ’da geçtiğimiz aralık ayında sahte içki zehirlenmeleri ve sonrasında ölüm vakalarının yaşanması üzerine il genelinde sahte içkiye yönelik sıkı operasyonlar başlatıldı. Jandarma ekiplerince, Malkara ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 800 litre sahte içki ele geçirilirken, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.