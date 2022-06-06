Mali kongre için yargı yolu gözüktü!

Bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenmeyen, sadece kulüp personeli ve muhasebecisi tarafından hazırlanan Yeni Malatyaspor’un Yıllık Mali Genel Kurul Toplantısı’nda açıklanan mali raporda yer alan rakamların gerçeği yansıtmadığı ve genel kurulun yargıya taşınabileceği öğrenildi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

8 yıllık görev süresi boyunca şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışıyla hareket ederek arkasından birçok şaibenin konuşulmasına neden olan Adil Gevrek’in kendi akrabası ve yakın çevresinden oluşan delegelerin oylarıyla ibra edilmesinin yankıları sürüyor. Gevrek, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda cumartesi günü yapılan mali kongrede 400 milyon TL’ye yaklaşan borçla 50 dolayında delegenin oyuyla 4 red oy alarak ibra edildi. Bağımsız denetleme kuruluşları tarafından denetlenmeyen, sadece kulüp personeli ve muhasebecisi tarafından hazırlanan mali tablodaki rakamların gerçeği yansıtmadığı düşünülen genel kurulun yargıya taşınacağı ve varsa usulsüzlüklerin araştırılacağı öğrenildi.

KONGREDE NELER YAŞANDI?

Yeni Malatyaspor Yıllık Mali Kongresi belirtilen saatten yaklaşık 35 dakika sonra 10.35’te başladı. Girişte ismi delege listesinde bulunanlar imzalarını atarak yaka kartlarını aldıktan sonra salona girdi. Gazetecilerin içerde hazır beklediği 10.30 sularında Adil Gevrek polis eşliğinde salona gelirken, Efsane Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Emin Ayten Gevrek’e “Yav utanmaz hangi yüzle geliyorsun. Utanmaz. Bitirdin Malatya’yı Adil. Küme düşürdün Malatya’yı. Bu takım küme düşmüş, neyin peşindesin sen?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Bir kulüp başkanının kendi memleketindeki kongreye gelirken polis barikatıyla gelmesi yüz kızartıcı hareket olarak nitelendirilirken, ‘hangi suçu işledi ki koruma önlemi alındı?’ sorusunu akla getirdi.

MEYDANI BOŞ BULAN GEVREK, YAĞDI GÜRLEDİ

Başından sonuna kadar gergin bir ortamda geçen mali kongrede Adil Gevrek, özetle kendi yönetiminin beceriksizliğini TFF, yayıncı kuruluş, siyasiler, belediye başkanları ve iş insanlarının üzerine attığı yaklaşık bir saat süren bir konuşma yaptı. Salonda siyasi bir ismin olmamasını fırsat bilen Gevrek’in esip gürlemesi, meydanı boş bulduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu. Siyasilere ve belediye başkanlarına yüklenen Gevrek, tehdit edilmesine rağmen Yeni Malatyaspor’un menfaatlerini savunmaya devam edeceğini söyledi.

Gevrek’in kongredeki konuşmasında CV’sindeki yeni bir iş deneyimi daha ortaya çıktı. Gevrek konuşmasında kendisini inşaatçı olarak nitelendirerek, “Biz geldiğimizde ne yaptık? Tesisleri, stadımızı, stadımız bitmemişti. Sahamız yoktu. Tesisimiz yoktu. Buradaki inşaatçı arkadaşlarımız bilir, ben de inşaatçıyım. Kaba inşaatı yaparsın, kaba inşaat yüzde 30’dur. Geri kalan ince işlerdir. Biz buraya para harcadık” dedi.

DIŞARDA PROTESTO İÇERDE ALKIŞ

Son 3 yıllık görev süresi içinde başarısızlığı yüzünden sarı kırmızılı taraftarları takımlarına küstüren Adil Gevrek gelinen nokta itibariyle taraftarı da ayrıştırdı. Salona girilirken protestoya uğrayan Gevrek, mali kongrede Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya’nın kendisine sahip çıkan konuşması için salondan alkış aldı. Mali bilançonun kendisini çok fazla ilgilendirmediğini ifade ederek konuşmasına başlayan Ender Kaya, “3 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Mali bilanço kısmı beni şöyle ilgilendirmiyor, alacak verecek, borçlar bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece sonuca bakarız. 3 yıllık süreçte birçok siyasetle karşılaştım. Kulüpler reklamın en güzel yapıldığı yer, futbol maalesef nankör bir sektör. Bize 3 yıldır ‘Gevrekbeyleri’ diye de söylediler. Ama tabi bunu açık hesaptan yapmadılar. Hep gizli hesaplardan. Yapacaklarda. Ben burada hiçbir zaman Adil başkanı desteklemedim. O da bana hiçbir zaman ‘beni destekleyin’ demedi. Bulunsaydı da yapmazdım da. O gün o şartlarda herkes Malatyaspor’un üstüne gelirken o gün olması gerekeni yaptık. Biz Adil Gevrek’e destek çıkmadık. Malatyaspor’a destek çıktık. O gün aksini yapmış olsaydık. Bu seferde diyeceklerdi ‘siz takımı dağıttınız’, iki tarafı da mutlu etmek çok zor. Ben vicdanım neye el verdiyse onu yaptım” diye konuştu.