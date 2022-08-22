DOLAR

18,1091$% 0.11

EURO

18,0678% -0.52

GRAM ALTIN

1.010,62%-0,54

ÇEYREK ALTIN

1.666,00%-0,88

TAM ALTIN

16.347,18%-0,75

BİTCOİN

384844฿%-0.82777

Akşam Vakti a 19:20
Malatya AZ BULUTLU 34°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Gündem / Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya’da

Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya’da

Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya’da
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malazgirt Zaferi için yola çıkan bisikletçiler Malatya’da

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü sebebiyle Kocaeli’den yola çıkan 16 bisikletli sporcu Malatya’ya ulaştı.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yılı sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bisiklet Kulüpleri tarafından “Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu” düzenlendi. Bitlis Ahlat’ta kutlanacak zafer etkinliğine 16 sporcu bisikletle katılım gösteriyor. Bisikletleriyle Kocaeli’den yola çıkan sporcular, bugün Malatya’ya ulaştı. “Anadolu’nun Fethi 1071 Ahlat Malazgirt Zaferi Bisiklet Turu” için 7 gündür pedal çeviren Kocaelili bisikletçiler, her gün ortalama 160 kilometre sürüş yapıyor. Sporcular, 8. etapta Malatya-Elazığ, 9. etapta Elazığ-Bingöl, 10. etapta Bingöl-Malazgirt için pedal çevirecek. Bisikletliler, toplamda bin 600 kilometre pedal çevirerek Bitlis’e ulaşacak. (iha)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Karim Hafez geri dönüşe olumlu bakıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.