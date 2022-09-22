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Malaya İdmanyurdu Beltekin’e emanet

Malaya İdmanyurdu Beltekin’e emanet
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Malaya İdmanyurdu Beltekin’e emanet

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Malatya İdmanyurdu’nda teknik direktörlük görevine Engin Beltekin getirildi.

MURAT İPEKTEN

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele verecek olan Malatya İdmanyurdu, teknik direktör Engin Beltekin ile anlaşma sağladı. Sezona hazırlıklarına şampiyonluk parolasıyla başlayarak takımın başına önce teknik direktör Tuncay Selçuk’u getiren sarı lacivertliler, geçtiğimiz hafta karşılıklı anlaşarak sezon başlamadan Tuncay Selçuk’la yolları ayırdı. Sportif direktör Aziz Yiğit nezaretinde hoca arayışlarına başlayan Malatya ekibi geçtiğimiz sezon Malatya İdmanyurdu’nda görev alan Engin Beltekin’e teklif sundu. Yapılan teklifi kabul ederek sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayan Beltek’in takımla birlikte çalışmalara başladı. Engin Beltekin’in yardımcılık görevine ise Fuat Bican, Erdem İsotçu getirilirken, kaleci antrenörlüğüne Ergün Kurt getirildi.

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