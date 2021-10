“Malatya’yı yönetenler absürt projeler yapıyor”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Dr. Ahmet Ercan Uçkan, Malatya’daki yerel yöneticilere bazı eleştirilerde bulunarak, “Ülkeyi yönetenler tasarruftan bahsediyor ama Malatya’yı yönetenler sanki ayrı partilerden seçilmiş gibi absürt projeler yapıyor, diğeri ise gelip onu yıkarak sözde yenisini yapıyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından Malatya İl Başkanlığına atanan Dr. Ahmet Ercan Uçkan ve İl Yönetimi kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Uçkan, Gelecek Partisi’nin, yeni kurulduğunu ve kısa sürede milletin gönlünde önemli bir yer edindiğini belirtti. Gelecek Partisi’nin, insan merkezli; Irk, din, dil ve mezhep ayrımı yapmaksızın, tam demokratik, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, adil ve fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye hedeflediğini vurgulayan Uçkan, “Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların olmadığı, evrensel hukuk ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye hedefliyor. Beton, israf ve yolsuzluk değil, üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomisi olan bir Türkiye hedefliyor. Bilişim, yazılım, inovasyon ve yapay zekada lider bir Türkiye hedefliyor. Beyin göçünü tersine çevirmiş; gençlerin ve bütün toplumun mutlu olduğu, gelir dağılımı adaletinin sağlandığı, güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetilen, muasır medeniyet düzeyine çıkmış bir Türkiye, hedefliyor” sözlerini kaydetti.

“İNSANLAR GEÇİMLERİNİ SAĞLAYAMAZ HALE GELMİŞTİR”

İktidar partisinin yanlış politikalarla ülkeyi yönettiğini söyleyen Uçkan, “Uzun yıllardır Türkiye’yi tek başına yönetmekte olan mevcut iktidarın, ülkeyi getirdiği nokta herkesin malumudur. Adalet ve hukuk sistemine güven tamamen ortadan kalkmıştır. Yolsuzluk ve haksızlık ayyuka çıkmıştır. Ekonomi ise tamamen içinden çıkılmaz bir hale gelmiş, ekonomi yönetimi yaz-boz tahtasına dönüştürülmüş, istikrarsızlık ve adam kayırmacılık kontrolden çıkmıştır. Fırsat eşitliği ortadan kalkmış ve ehliyeti olmayan liyakatsiz insanlar sırf “bizden olsun” mantığıyla kritik görevlere getirilmiştir. Mutfağa ateş düşmüş, insanlar geçimlerini sağlayamaz hale gelmiştir. Bunun sorumluluğunu üstlenmek yerine, insanlar azarlarla karşı karşıya kalmıştır. Her meslek, kendi içinde kaoslar yaşamaktadır. İnsanlar sindirilmiş, özellikle tarafsız ve halkın sesi olması gereken medya, hiçbir dönemde olmadığı kadar yıpratılarak angaje olmuş ve itibarsızlaştırılmıştır. Türlü türlü haksızlıklara uğrasa da, değerlerinden asla taviz vermeyen muhafazakâr kesim, bu hükümet zamanında güven erozyonuna uğrayarak, maatteessüf itibarsız bir çıkmaza girmiştir” kelimelerine yer verdi.

Malatya’nın hizmet noktasında yetersiz kaldığını dile getiren Uçkan, “Bir bakın Malatya’ya. Bu iktidar göreve geldiğinde, bu kentin en önemli sorunlarından biri trafik keşmekeşi, bir diğeri ise istihdam sorunuydu. Sizlere soruyorum hangisinde bir düzelme ve memnuniyet söz konusu oldu? 2023’e doğru ilerliyoruz, çevreyolu olmayan bölgedeki bir il Malatya. Kuzey ve Güney Çevre yolları tamamlanamamış bir il Malatya. Defalarca söz verildiği halde, Yüksek Hızlı Trene kavuşamamış bir il Malatya. Yıllar önce yapılan otobüs terminaliyle gurur duyulan bu kent, çevresindeki tüm iller yeni hava limanlarına kavuşmuşken, sanki lütfedilerek biraz genişletilmiş terminaliyle, sözde havayolu hizmeti almaktadır. Beylerderesi’ne bir viyadük yapılmış ki; evlere şenlik. Resmen utanç viyadükü, Türkiye’nin hiçbir noktasında böyle bir viyadük göremezsiniz. Her geçişte insanımızın eli yüreğinde ‘Ya yıkılırsa’ diye korkuyor. İlimizde istihdam sorunu her geçen gün büyümekte, asayiş sorunu ise tehlike sinyalleri vermektedir. Ülkeyi yönetenler tasarruftan bahsediyor ama Malatya’yı yönetenler sanki ayrı partilerden seçilmiş gibi absürt projeler yapıyor, diğeri ise gelip onu yıkarak sözde yenisini yapıyor. Yollar ve kaldırımlar anlamsız şekilde defalarca sökülüp yeniden yapılıyor. Trafik, yaz-boz sistemiyle yönetiliyor. Sizlere soruyorum yazık değil mi bu millete. Milletin parasını, sanki kendi paralarıymış gibi hoyratça ve sorumsuzca harcıyorlar. Yıllardır Malatya’ya hizmet için seçilenler, güçlü iktidarın hizmetlerini bu kente getirmek yerine her dönem birbirleriyle kavga ederek, hem kentin zamanını çalıyor, hem de hak edilen hizmeti getirememiş oluyorlar” diye konuştu.

Gelecek Partisi olarak, Malatya’yı cazibe merkezi yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Uçkan, “Bu kenti iyi tanıyor, bu kentin hedeflerine nasıl kavuşacağını biliyoruz. Bu kentin en önemli değeri olan kayısıyı, spekülatif gelişmelerin seyrine bırakmayacağız. Tanıtıma önem vereceğiz, yeni pazarlar oluşturacağız ve kayısının dünyada nasıl tüketildiğini araştırıp ürün çeşitliliğini önemseyeceğiz. Hedef, mutlu üreticisiyle ekonomisi güçlü bir Malatya, trafik sorunu bilim adamlarının çalışmalarıyla çözülmeli. Yeni bir viyadüğün mutlaka ve acilen inşası gerekmektedir. Çevreyolu, Malatya’ya yakışır olmalı, alternatif yollar biran önce bitirilmelidir. Nemrut Dağı’ndan sonra Arslantepe Höyüğü, Malatya açısından önemli bir turizm değeridir. ‘Ben yaptım-sen yaptın’ kavgalarını bırakıp, bu kentin turizm hedeflerini sağlam temellere oturtacak projeler hayata geçirilmeli. Malatya, bölgenin kongre ve fuarlar merkezi olmalı. Teknoloji Üniversitesi kurulmalı, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmalı, Karakaya Baraj Gölü ve çevresi bölge turizmine kazandırılmalı, Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın hedefi olan ‘Sağlık Turizminin Merkezi Malatya’ düşüncesini sağlam temellere oturtup, sağlık merkezi olma konusunda planlı, programlı çalışmalar yapmalıyız. Malatya’nın Depremsellik gerçeklerinin bilinciyle, bilimsel çalışmalar ışığında yapı sektörü yönlendirilmeli. Efsane Malatyaspor’un amatöre düşürüldüğü süreçten ders çıkarılıp, mevcut gururumuz Yeni Malatyaspor’un sahiplenilmesi ve destek verilmesi de çok önemli. Yeni Malatyaspor’u da kişisel kavgalara kurban etmeyelim” ifadelerini kullandı.