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Anasayfa / Gündem / Malatya’yı mercek altına alıp rapor sunacaklar

Malatya’yı mercek altına alıp rapor sunacaklar

Malatya’yı mercek altına alıp rapor sunacaklar
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Malatya’yı mercek altına alıp rapor sunacaklar

Portekiz, Hırvatistan ve Romanya’dan gelen öğretmenler, Malatya’da okullarda kültürel konularda çalışma yapıp rapor hazırlayacaklar.

Ulusal Ajans Erasmus KA 210 “Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi” adlı proje çerçevesinde Portekiz, Hırvatistan ve Romanya’dan öğretmenler Malatya’ya geldi. Yabancı öğretmen heyeti, proje çerçevesinde okullarda kültürel konularda çalışma yapıp rapor hazırlayacaklar. Bu arada, yabancı öğretmen heyeti, Malatya Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir’i ziyaret etti. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, proje çerçevesinde okullarda yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler ile ilgili bilgiler verildi.
Farklı ülkelerden gelen öğretmenleri Malatya’da misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, “Evrensel değerlere sahip çocuklar yetiştirmede Erasmus projeleri çok önemli vazifeler ifa etmekte ve kültürel etkileşim sağlamaktadır” dedi. (İHA)

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