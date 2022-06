“Malatya’yı kaybeden Anadolu’yu kaybeder”

Malatya’ya birtakım dizi ve temaslarda bulunan Gelecek Partisi (GP) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığının açılışını yaptı. Açılışta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Malatya’nın siyasi ve coğrafi konumuna değinerek, “Malatya doğunun batısı, batının doğusu’ diyorlar ya bu Malatya merkez demek. Malatya’yı kaybeden Anadolu’yu kaybeder. Malatya’yla gurur duyuyoruz” dedi.

“MALATYA BÜKÜLMEYECEK”

Türkiye siyasetinde Malatya’nın önemli bir yerde olduğundan da bahseden Genel Başkan Davutoğlu, “Türkiye’nin omurgasıdır Malatya. Malatya doğunun batısı, batının doğusu diyorlar ya bu Malatya merkez demek. Malatya’yı bükemedikleri zaman bu ülke bükülmez ve Malatya bükülmeyecek. Malatya kendisini unutanlara en büyük dersi verecektir” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

GP Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafın, çiftçinin, işçinin ve gençlerin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, Esnafımız yol boyu bize hep şikâyetlerde bulundu. Taşı sıkıp suyunu çıkaracak Malatyalı gençlerimiz büyük bir ümitsizlik içindeler. İşçilere, çiftçilere, gençlere, kadınlara ümit olmak için Gelecek Partisi’ni kurduk. Geleceği hep beraber inşa edeceğiz” sözlerini kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu iki günlük ziyaret için Malatya’ya geldi. İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan, Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer tarafından Malatya Havalimanı’nda karşılanan Davutoğlu’nun ilk durağı Gelecek Partisi Malatya İl Başkanlığı oldu. İl Binası açılışını yapan Davutoğlu burada Türkiye ve Malatya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Malatya bizim destan şehrimizdir” diyerek sözlerine başlayan ve Malatya ile ilgili düşüncelerini aktaran Ahmet Davutoğlu, “Başbakanlık yaptığım dönem Malatya’ya gerçekleştirdiğim ziyarette ilk olarak belirtmiştim. Destansı insanları yetiştirmiştir Malatya. Battalgazi’den bu yana Abdulgazi’den bu yana Malatya’da ne kadar ilim adamı ne kadar devlet adamı ne kadar sivil toplum öncüsü çıkmışsa hepsi arkasında güzel miras bırakmıştır. Saadettin Konevi, Somuncu Baba, siyasette Turgut Özal, Hamido, Fetih Gemuhluoğlu, Said Çekmegil, Eşref Bitlis gibi önemli isimler Malatyalıdır. Malatya her alanda topluma öncülük eden insanların şehridir. Siyasi hayatımda her zaman Malatya’ya özel önem verdim” ifadelerini kullandı.

“MALATYA TEŞKİLATIMIZLA BERABER KATKI SUNACAĞIZ”

Gelecek Partisi’nin Malatya Teşkilatı ile ilgili de bilgiler veren Genel Başkan Davutoğlu, “İl Başkanlığımız Malatya’ya hizmet edecek. Malatyalının vicdanından, Malatya’nın geleneğinden, imanından hiçbir zaman kopmayacak bir Malatya teşkilatı oluştu. Malatya’nın bütün meselelerine sahip çıkacağız. Malatya geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman maalesef ülkemizin birçok şehri gibi yeterince ilgi göremedi. Ülkemizin hali zaten herkes tarafından malumunuz. Çiftçilerimiz, kayısı üreticilerimiz don felaketi yaşadı. Bu zarar hala telafi edilebilmiş değil. Esnafımız yol boyu bize hep şikâyetlerde bulundu. Taşı sıkıp suyunu çıkaracak Malatyalı gençlerimiz büyük bir ümitsizlik içindeler. İşçilere, çiftçilere, gençlere, kadınlara ümit olmak için Gelecek Partisi’ni kurduk. Geleceği hep beraber inşa edeceğiz. 3 gün boyunca Malatyalı hemşerilerimizle buluşacağız. Malatya başımızın tacıdır. Geleceğimizin inşasına Malatya teşkilatımızla beraber katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

“MALATYA HER ŞEYİ HAK EDİYOR”

Başbakanlık yaptığı dönemde Malatya’ya bakanlık verildiğini hatırlatan Davutoğlu, o süreçte bir dirençle karşılaştığını ve o dirence rağmen Gümrük ve Ticaret Bakanlığını Malatya’ya verdiğini belirterek, “Malatya’ya 12 yıl boyunca bakanlık verilmemişti. İktidara en büyük desteği Malatya verdi ama bakanlık alamamıştı. Ancak benim gurur duyduğum adımlardan biri olmuştur Malatya’ya bakanlık vermem. Malatya her şeyi hak ediyor. O zamanda dirençle karşılaştık ve o dirençlere rağmen Malatya’ya bakanlık verdik. Mesele makam meselesi değil ama şehirlerimizin içinde bütün güzel makamlara layık olan şehirlerimizin başında da Malatya geliyor. Malatya doğunun batısı, batının doğusu diyorlar ya bu Malatya merkez demek. Malatya’yı kaybeden Anadolu’yu kaybeder. Malatya’yla gurur duyuyoruz. Her türlü emeğimizle, terimizle, fikrimizle, zihnimizle, işimizle, gücümüzle, imanımızla Malatya’ya hizmet edeceğiz” dedi.

“MALATYA’YA GÜVENDİK”

Malatya’nın Türkiye siyasetinde aktif bir rol aldığını anımsatan Davutoğlu, “Güzel Malatya’mızın yiğit insanları Başbakan olarak şehirleri gezdiğimde her şehre bir isim verirdim. Malatya’ya da ‘destan şehir’ dedim. Gerçekten Malatya destan gibi insanların şehridir. Malatya her baskıya direnlerin hakkı hukuku arayanların şehridir. Malatya hiçbir zaman pasif olmamıştır, hiçbir zaman kendisine dayatılan dikte edilen şeylere gözü kapalı boyun eğmemiştir. Malatya her zaman en başı dik duran şehirlerarasında yer almıştır. Yanlışlıklar, yolsuzluklar dini ne manevi değerlerimiz yıpranmasına seyirci kalanlar karşısında sesimizi yükseltmek için her türlü çabayı sarf ettiğimizde bütün şehirlerimize güvendik ama özellikle Malatya’ya güvendik. Çünkü Malatyalılar duruş sahibi insanlardır. İşte bizde sesimizi duyurmak amacıyla Çınar ağacı yaprağı ile sembolize ettiğimiz Gelecek Parti’mizi kurduk” diye konuştu.

“ÇİFTÇİLERİMİZ, İŞÇİLERİMİZ, GENÇLERİMİZ FERYAT EDİYOR”

“Malatya’da da bir sese ihtiyacımız vardı” diyen Davutoğlu ifadelerine şöyle devam etti:

“Herkesin sustuğu, gidişatın uçurama doğru giderken seyrettiği bir dönemde sizlere ihtiyaç vardı. Şu anda ülkemizde yaşanan sıkıntıları 3 sene önce gördük. 2019’da tamda bu aylarda sesimizi yükselttik. ‘doğru yoldan ayrılmayın, kendi yakınlarınızı değil halkı düşünün, yoksulu düşünün. Savunduğunuz değerleri ayaklar altına alanları yanınıza almayın’ dedik. Ama onlar aksini yaptılar. Bakın 6 yıl içinde ne hale geldik. Çiftçilerimiz, işçilerimiz, gençlerimiz feryat ediyor. ‘Gençlerimiz geleceğe güvenimiz kalmadı’ diyor. Malatya’da gördüğümüz iki şey beni derinden yaraladı. Birincisi Malatya’ya gelmeden önce Ahmet Ercan Bey’in gönderdiği intihar vakalarıydı. İntihar vakaları arttığı için alt geçide tel örgü örülmüş. Malatyalılar dindar insanlardır, Malatyalı intiharı düşünmez ancak gururları zedelenmişse ancak o zaman bütün kontrollerini kaybetmişlerdir. Malatyalılar milliyetçi bu topraklarda köküne kadar bağlı insanlar neden memleketlerini, bereketli topraklarını bırakıp yurt dışına gitmek istesinler. Çiftçi, esnaf perişan. Malatyalı, Allah’ın, milletin yolundan ayırılanları desteklemez. Çıkmış olduğumuz bu yolda Malatya’ya güvendik. Tüm Malatya teşkilatına teşekkür ediyorum. Hep söylerim; Türkiye’nin omurgasıdır Malatya. Malatya doğunun batısı, batının doğusu diyorlar ya bu Malatya merkez demek. Malatya’yı bükemedikleri zaman bu ülke bükülmez ve Malatya bükülmeyecek. Malatya kendisini unutanlara en büyük dersi verecektir.”