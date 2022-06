Malatya’yı karış karış geziyorlar!

Malatya’da gündelik hayatta bisikleti spor, hobi veya ulaşım aracı olarak kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Bisikleti günlük rutinin düzenli bir parçası haline getirenlerin sayısı arttıkça topluluklar sayesinde yeni pedal arkadaşlıkları da doğuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya’da bisiklete gönül verenleri çatısı altında toplayan birkaç gruptan biri olan Malatya Bistur Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek hem bisikletleriyle farklı sürüş rotalarında yaz mevsiminin tadını çıkarıyor hem de gündelik yaşamda biriken stresi spor yaparak üzerlerinden atıyor. Uzmanların düzenli egzersizin zihinsel işlevi artırdığı, hafızayı güçlendirdiği kanısını dikkate alan bisiklet kullanıcıları hafta içi akşam hafta sonları ise günün ilk ışıklarında pedallarını sağlıklı yaşam için çeviriyor. Buluşma noktalarından hareket eden bisikletliler, yaydıkları ışıklarla Malatya caddelerinde tıpkı ateş böcekleri gibi parlıyor. Trafiğe çıkarken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alan pedalşörler kasklarını, eldivenlerini ve sıvı ihtiyaçlarını gidermek için mataralarını yanlarından eksik etmiyor. Benzin ve LPG’ye gelen zamların ardından ulaşımın giderek pahalılaşması masrafı daha az olan bisikletin cazibesini de giderek artırırken, trafikte araç kullananların ise trafiğin yükünü azaltan bisikletlilere karşı biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor.

“ULAŞIM MESAFESİNİ 15 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜ”

Geçtiğim akşam Orduzu Pınarbaşı’na pedal çeviren Malatya Bistur Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyelerinden Hüseyin Yıldırım, bisiklet sürmeye yeni başladığını ve ekibe yeni dahil olduğunu söyledi. Evli ve bir çocuk babası olan Hüseyin Yıldırım, “Malatya’da ulaşıma gelen zamlardan sonra bisiklet almaya karar verdim. Her gün İnderesi’nde TOKİ’deki evimden işe bisikletle gidiyorum. Önceden evimden Sümer Parkın bulunduğu yerdeki iş yerine otobüsle 45 dakikada giderken şimdi bisikletle 15 dakikada ulaşıyorum. Bisikleti aldıktan hemen sonra Bistur’daki arkadaşlarla tanıştım. İşten arda kalan vakitlerimde ekip üyeleriyle birlikte turlara çıkıyorum. Yeni rotalar keşif ediyorum. Bisiklet hem bütçeme dost oldu hem de yeni yeni dostluklar edinmeme yardımcı oldu. Bisikletin hayatıma bu kadar çok neşe katabileceğini tahmin edemezdim. Bunun herkesin yapabileceği bir şey olmadığını biliyorum. Ama birçok insan için, özellikle kalabalık şehirlerde yaşayan insanlar için iki tekerin arabadan daha çok ihtiyaç olduğunu anlamaya başladım. Özellikle Malatya’da dört teker yerine iki tekerle gitmek istediğiniz her yere kolayca ve daha az masrafla gidebilirsiniz” sözleriyle herkesi yakıttan ve her türlü masraftan tasarruf ederek bisiklet sürmeye davet etti.

“GİZEMLİ BİR COĞRAFYADA YAŞIYORUZ”

Ekip üyelerinden matematik öğretmeni Aysan Tunçdağ ise uzunca süredir Bistur etkinliklerine katıldığını ifade ederek, bisiklet dışında doğa yürüyüşleri ve kamplara katıldığını söyledi. Her yeni buluşmada yeni maceralara yol aldıklarını kaydeden Tunçdağ, “Malatya’nın doğal güzellikleri biz doğaseverleri keşif yapmaya sevk ediyor. Doğuda Kale, Doğanyol, Pütürge batıda Darende, güneyde Doğanşehir ve Yeşilyurt, Kuzeyde Arapgir ve Arguvan yani kısacası her ilçesi birbirinden gizemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Her mevsim doğanın tüm renklerini görmemiz mümkün. Bizler gerek bisikletlerimizle gerekse uzak mesafelere araçlarımızla giderek hem doğada temiz hava almanın tadını çıkarıyoruz hem de güzellikleri fotoğraflayarak başka insanların görmesini sağlıyoruz. Herkesi Malatya’nın doğal güzelliklerine sahip çıkmaya doğayı korumaya çağırıyorum” diye konuştu.