MALATYA’YI FUTBOLDAN SOĞUTTUN!

Galatasaray maçında Yeni Malatyaspor 1 puana razı oldu. Güçlü rakibi karşısında eksiklerine rağmen katı savunma yaparak hanesine haftalar sonra puan yazdıran takımı tebrik ediyorum. Ancak bakıyorum da bazıları sanki takım galip gelmişçesine pozlara giriyor…

Hayırdır şakşakçılar 3 haftadır nerelerdeydiniz?

Takım ard arda kaybederken, son olarak Giresunspor karşısında can çekişirken çıksaydınız?

Ligde küme düşme potasına yakın olan takımların galip geldiği haftada alınan 1 puan mutlaka altın değerindedir fakat rakiplerle aradaki farkın yavaştan açıldığını görmezden gelmeyelim.

Süper Lig’de sezon bugün itibariyle tamamlanmış olsa Yeni Malatyaspor, 16. sırada bulunan Kayserispor’un 3 puan gerisinde ligi tamamlar ve küme düşer.

Dünya tarihinde eşi benzeri olmayan şekilde 3 sezon üst üste bir kulübü küme düşürmeye aday bırakan belki de tek başkan Adil Gevrek tarihe geçer.

Sezonun ilk yarısı 5 maç sonra sona erecek ve henüz sarı kırmızılı temsilcimiz lige tam anlamıyla konsantre olabilmiş değil.

İnşallah devre arsında gereken önlemler alınır diyecem ama transfer tahtasının tehlikede olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Sorumluların kim olduğunu biz bu sayfalardan yazmaktan bıkmadık ama belki okuyucularımız ve Yeni Malatyaspor taraftarı artık her sezon aynı şeyleri konuşmaktan bıkar hale geldi.

Galatasaray maçında bir kez daha gördük ki Yeni Malatyaspor Kulübü ile taraftarın arası iyice açılmış.

Malatya’da insanları futbola küstürmeyi başaran Adil Gevrek, tribünlerin dolmamasına eminim çok sevinmiştir.

Çünkü ona göre gerçek Malatyaspor taraftarı tribüne gelir ve takımına sahip çıkarmış!

Gerçek Malatyaspor taraftarı yönetime sonuna kadar destek verirmiş!

Arkadaşım gerçek Malatyaspor taraftarı artık seni istemiyor Adil Gevrek!

Geminin su aldığını hatta yarısının suya gömüldüğünü görenler, “Gemi batıyor” diyor ama gemidekiler hala bir umut gemiyi terk etmiyor!

Bu enkaz yarın denizin dibini boylar kimsede suyun altından enkazı çıkarmak için uğraşmaz!

Geminin kaza yapmasına göz yuman Malatya’daki yerel siyasetçilerin, siz inanıyor musun yarın bu kulübü kurtarmak için kıllarını kıpırtacaklarına ?

Ben inanmıyorum.